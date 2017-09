Beerse wil NDC eind 2019 in gebruik nemen

Beerse - Het gemeentebestuur van Beerse heeft de plannen voor het nieuw dienstverleningscentrum (NDC) gelanceerd. Tegen eind 2019 verrijst op de hoek van het Kerkplein, Bisschopslaan en Pastoriestraat een gloednieuw gebouw voor de gemeente, OCMW, bibliotheek, politie, kinderopvang en musea.

De meerderheidspartijen N-VA en BEERSEplus hebben voor het nieuwe NDC en de parken in het centrum een ontwerp laten maken door Polo Architects en de landschapsarchitecten van Omgeving. Groep Van Roey-Van Roey Vastgoed voert de werkzaamheden uit en staat 20 jaar in voor het onderhoud.

De meerderheid weigerde om het huidige gemeentehuis in de Bisschopslaan te verbouwen en installeert een gloednieuw NDC voor zowel de gemeente, OCMW, politie, bibliotheek, kinderopvang en musea.

Het NDC wordt geïntegreerd in een nieuw hovenpark van Beerse, dat is ingedeeld in het Tempelhof, Janssenhof, Pastoriehof, Speelhof, Woonhof, Bloemenhof en Muziekhof. Zo wordt er in het Speelhof, op de plaats van het voormalige café 't Gerucht, een avonturentuin met speeltuigen aangelegd. Het NDC komt in het Tempelhof waarbij het historische gebouw Tempelhof wordt gerestaureerd en geïntegreerd. "We geven een nieuw groen hart aan Beerse. Het NDC nestelt zich tussen de bomen en ander groen in", zegt schepen Hans Woestenborghs (BEERSEplus).

Het kostenplaatje voor het NDC is geraamd op 13,6 miljoen euro maar door energiebesparing en verhuur en verkoop van gebouwen is volgens de gemeente de netto-uitgave 2,44 miljoen euro. De terreinen van het huidige gemeentehuis in de Bisschopslaan en de bibliotheek in de Heilaarstraat worden verkocht. Groep Van Roey installeert daar in totaal 109 nieuwe woningen.

De inplanting van een nieuw NDC was begin 2016 nog het voorwerp van een volksraadpleging. Het actiecomité Hart voor het Park heeft al twee protestmarsen gehouden.

De gemeente hoopt eind 2019 het NDC in gebruik te kunnen nemen. Op zaterdag 30 september tussen 9u en 12u zijn de inwoners welkom op een informatietentoonstelling in het gemeenschapscentrum 't Heilaar.