Monte Lapino nodigt lopers uit

Vosselaar - De Vosselaarse amateurwielerploeg Monte Lapino organiseert zondag 24 september voor de derde keer de dorpsloop Monte Lapino. De deelnemers lopen ook over de Konijnenberg.

De leden van de club Monte Lapino zijn naast fietsliefhebbers ook fervente joggers en lopers. Deelnemers kunnen zondag tussen 8u en 11u aan de dorpsloop vrij starten aan het sportcentrum Windekind in Vosselaar.

"Er zijn afgepijlde rondes van 6, 11 en 16 kilometer door en rond het dorp, langs de mooiste stukjes van Vosselaar met als sluitstuk, de doortocht over de Konijnenberg of Monte Lapino", zegt organisator Dirk Hermans. "Er zijn onderweg drankposten en douches zijn beschikbaar in sportcentrum Windekind. Daar kan iedereen na de loop op krachten komen bij een drankje en een hapje."

De parking van Colruyt op de Antwerpsesteenweg staat ter beschikking van de deelnemers. Deze vrije loop maakt deel uit van het Noordlopercriterium 2016. De inschrijvingsprijs bedraagt 6 euro. Meer info: http://montelapino.weebly.com/praktisch-inschrijven.html