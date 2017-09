Connie Neefs en Micha Marah zingen voor Lilse senioren

Lille - Connie Neefs en Micha Marah staan op dinsdag 10 oktober op het podium van de seniorennamiddag in het parochiecentrum Sint-Pieter in Lille.

De jaarlijkse seniorennamiddag vindt plaats op dinsdag 10 oktober om 14u in de parochiezaal van Lille. Connie Neefs en Micha Marah staan op het podium met Lang zullen we Leven, een liedjesprogramma met een hoog vintage-gehalte.

Connie Neefs en Micha Marah zingen bekende liedjes zoals De glimlach van een kind, Oma’s aan de top, We zullen wel zien en Morgen ben ik de bruid.

Zij onderhouden het publiek met verhalen over het leven, over jong zijn, vertrouwen op je ouders, zoeken naar je eigen weg, verliefd zijn, trouwen, kinderen en kleinkinderen en ouder worden.

De namiddag is gratis, maar senioren moeten zich vooraf inschrijven bij de onthaaldienst of de dienst Sociale zaken & Welzijn van het gemeentehuis. Inschrijven via OKRA is eveneens mogelijk.