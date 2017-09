130 Lilse ondernemers gaan op café

Lille - 130 ondernemers en zelfstandigen uit de hele gemeente Lille kwamen maandagavond samen in het ondernemerscafé. Ze dronken samen een glas bij Van Peer Mode in Poederlee.

Op regelmatige basis brengt het Lilse gemeentebestuur de zelfstandigen uit de vier Lilse deelgemeenten samen in een ondernemerscafé. Maandagavond waren alle Lilse ondernemers welkom bij Van Peer Mode in Poederlee. 130 zelfstandigen gingen op de uitnodiging van de gemeente in.

"We houden graag de vinger aan de pols over wat er leeft bij onze ondernemers", zegt Michel Leys (CD&V), schepen van Economie in Lille. "Liever dan de kostbare tijd van onze ondernemers te verspillen aan nog maar eens een vergadering nodigen we hen uit voor een ondernemerscafé. Op deze manier verkleinen we de drempel tussen het bestuur en de ondernemers. Daarnaast is het ondernemerscafé ook het ideale netwerkmoment."

De gemeente zoekt steeds een Lilse ondernemer die de zelfstandigen wil ontvangen en hen kennis wil laten maken met zijn of haar zaak. Zo was het ondernemerscafé al te gast bij Wijnen Jacobs in Lille en Drankenhandel Daems in Wechelderzande.De vernieuwde zaak van Van Peer Mode stond deze keer centraal.