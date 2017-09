Senioren palmen hof van pastoor in

Lille - In en rond de oude pastorie van Gierle (Lille) gingen vrijdag het dagopvangcentrum, een trefpunt en de bijhorende seniorenwoningen open. Zaterdag kan het publiek een kijkje komen nemen.

De oude pastorie in de Kloosterstraat in het centrum van Gierle is omgetoverd tot een CADO, een dagopvangcentrum voor zorgbehoevende inwoners. Het bijhorende trefpunt is een ontmoetingsplaats voor lokale verenigingen en voor Het Gielsbos. In de zogenaamde hof van de pastoor staan nu 14 seniorenwoningen van het OCMW. Die huurwoningen staan open voor senioren die nog zelfstandig genoeg zijn.

"Ook senioren die behoefte hebben aan begeleiding overdag, maar geen intensief medisch toezicht hebben, zijn van harte welkom in de CADO", vertelt Wim Peeters (CD&V), OCMW-voorzitter in Lille. "Het is de bedoeling dat de ouderen samen met de verzorgenden een gezellige huiselijke dag doorbrengen."

Zaterdag is de oude pastorie en omgeving open voor bezoekers.