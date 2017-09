Kermiskoers rijdt weer door Beerse

Beerse - Voor het derde jaar op rij tijdens de kermis in Beerse rijdt vrijdagavond een wielerkoers door het centrum van het dorp.

De eerste koers reed in 2015 net als vroeger, op vrijdagavond voor de kermis, door de straten van Beerse. "In 2015 hadden we de eer om wijlen Gunther Cuylits, ex-profrenner, in het licht te mogen plaatsen", vertelt Gunther Weyns van Beerse Cycling vzw. "De opkomst voor deze wedstrijd was massaal, zowel wat betreft deelnemers als toeschouwers. Voor ons was dit het teken om verder te doen. En zo zijn we dit jaar al aanbeland bij de derde editie. Met de opbrengst van de koers konden wij vorig jaar het goede doel Berrefonds het mooie bedrag van 1.000 euro schenken. Ook de komende jaren zullen we proberen goede doelen te steunen."

Het startschot van de kermiskoers wordt vrijdag om 18.15u gegeven aan Huize Bastijns op de Bisschopslaan, om daarna hetzelfde parcours af te leggen als vorig jaar.De renners leggen een twintigtal rondes door het centrum af in criteriumstijl, goed voor 60 kilometer aan een gemiddelde van 40 kilometer per uur.

http://www.kermiskoersbeerse.be