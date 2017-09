Vrijwilligers verkopen plantjes voor Kom Op Tegen Kanker

Ook dit jaar worden in Vosselaar plantjes verkocht voor Kom Op Tegen Kanker. Foto: RR

Vosselaar - Tientallen vrijwilligers trekken vrijdag in Vosselaar weer de straat op om plantjes te verkopen voor Kom Op Tegen Kanker.

Al sinds 1995 verkopen duizenden vrijwilligers tijdens het derde weekend van september azalea’s ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Ook Vosselaar doet al heel wat jaren mee.

De plantjesverkoop vindt dit jaar plaats op vrijdag 15 september. Vanaf 17u trekken de vrijwilligers van deur tot deur om azalea's te verkopen.

Vorig jaar was het plantjesweekend een groot succes. In Vlaanderen werden 290.460 plantjes verkocht. In Vosselaar verkochten de vrijwilligers vorig jaar 2.169 azalea’s.