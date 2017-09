Singel krijgt witte haaientanden

In de buurt van de kerk op Singel in Gierle worden vrijdag witte haaientanden geschilderd. Foto: Bart Van den Langenbergh

Lille - De langverwachte witte haaientanden verschijnen vrijdag op de kasseien aan Singel in Gierle (Lille).

Het schilderen van witte haaientanden op zes plaatsen op de kasseien aan Singel in Gierle is noodzakelijk om de verkeersveiligheid in de dorpskern te verhogen. Heel wat automobilisten denken, ten onrechte, dat ze op een rotonde zijn als ze rond de kerk van Gierle rijden. Maar de weggebruikers moeten bijvoorbeeld ook op het kruispunt aan café In Den Eik voorrang verlenen aan de auto's die uit de richting van Lille komen.

De gemeente had eerder al witte haaientanden geschilderd op de kasseien maar moest de signalisatie weghalen omdat de ingreep werd uitgevoerd in een beschermde kern. Intussen kreeg de gemeente wel groen licht. Tijdens de werken vrijdag is er een wegomlegging langs Middelveld