Dieven laten kluis cafetaria AZ achter in Nete

Roel De Gendt, coördinator in de cafetaria van het AZ Herentals, toont de schade aan de deur. Foto: Bart Van den Langenbergh

Herentals - Dieven zijn in de nacht van zondag op maandag binnengedrongen in de cafetaria Meeza van het Algemeen Ziekenhuis (AZ) Herentals. De daders haalden een kluis leeg en lieten die kist achter in de Kleine Nete.

Inbrekers zijn zondagnacht via een deur die uitgeeft op een werf voor de bouw van een nieuwe vleugel van het AZ Herentals de cafetaria met bijhorende shop binnengedrongen.

Ze waren enkel geïnteresseerd in een kluis die in een bureelruimte van de cafetaria stond. De dieven sleurden de brandkast naar buiten om ze daar te openen. De buit bestond uit ongeveer 1.000 euro en wat Lottoformulieren en krasbiljetten, maar die biljetten zijn niet bruikbaar. Ze gooiden de kluis daarna in de nabijgelegen Kleine Nete.

De lokale politie Neteland is een onderzoek naar de inbraak gestart.