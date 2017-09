Geelse politiezone lanceert Certificaat Inbraak Veilig

Geel / Laakdal / Meerhout - De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout lanceerde vrijdag het gloednieuwe Certificaat Inbraak Veilig. Inwoners kunnen met dit certificaat laten zien dat hun huis goed beveiligd is.

Als eerste politiezone in de provincie Antwerpen introduceert de zone Geel-Laakdal-Meerhout het Certificaat Inbraak Veilig. Bewoners van de zone kunnen dit certificaat aanvragen als ze hun huis voldoende beveiligen tegen inbrekers. Ze moeten hiervoor een controle door een inbraakpreventie-adviseur aanvragen. De bewoners kunnen dat certificaat zichtbaar aan hun huis bevestigen.

Het project werd al voorbereid in twee politiezones in de provincie Vlaams-Brabant, maar vrijdag werden in het Veiligheidshuis Ter Stokt in Geel de eerste certificaten in België uitgedeeld aan drie koppels uit Geel, Laakdal en Meerhout. Dat gebeurde in aanwezigheid van minister Jan Jambon (N-VA), provinciegouverneur Cathy Berx, de drie burgemeesters en de procureur des Konings van de provincie Antwerpen.

"Nederland werkt al meer dan 20 jaar met dit preventie-instrument. De kans op een geslaagde inbraak in een huis met certificaat ligt er gemiddeld 50 procent lager dan in een woning zonder", zegt Cathy Berx.

De gouverneur hoopt dat alle politiezones in de provincie het certificaat in 2018 kunnen uitdelen.