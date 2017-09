Verfraaide wijkschool neemt frisse start

Frank Verhaert, de nieuwe directeur van De Springplank, opende samen met de kleuters en juffen de verfraaide wijkschool op Kauwenberg in Lille.

Lille - De wijkschool aan Kauwenberg van de vrije basisschool De Springplank in Lille is verfraaid. Frank Verhaert, de nieuwe schooldirecteur, knipte het lintje door.

De wijkschool Kauwenberg, een afdeling van de vrije basisschool De Springplank in Lille, kreeg een opknapbeurt. Het schooltje met een tweetal kleuterklassen nam woensdagavond het verfraaide gebouw en omgeving in gebruik. Dat gebeurde door Frank Verhaert, de nieuwe directeur van De Springplank, samen met de kleuters en hun ouders. Frank Verhaert is sinds 1 september de opvolger van Bert Van Hoorebeeck.

De aanwezigen kregen een hapje en een drankje aangeboden. De kleuters konden hun nieuwe schoolfietsjes uittesten. De wijkschool Kauwenberg werd gebouwd in 1960. Kleuterjuffen Hild Piron, Anneke Aerts en Chris Jansen begeleiden de kinderen.