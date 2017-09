Orchidee opent deuren voor mensen met dementie

Beerse - In de Boudewijnstraat in Beerse heeft het OCMW woensdag de Orchidee, een gloednieuw gebouw voor 12 personen met dementie, in gebruik genomen. Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) mocht de nieuwbouw openen.

Het nieuwe gebouw Orchidee in de Boudewijnstraat in Beerse verwelkomt vanaf maandag de eerste vijf bewoners. Het OCMW- en gemeentebestuur van Beerse heeft woensdagnamiddag de nieuwbouw voor personen met dementie vlak naast het huidige Onze-Lieve-Vrouw-rustoord officieel in gebruik genomen.

Dat gebeurde in aanwezigheid van Vlaams viceminister-president Liesbeth Homans en Vlaams volksvertegenwoordiger Tine Van der Vloet (N-VA).

"De Orchidee is een kleinschalig project waar mensen met dementie in een huiselijke sfeer verblijven. Ze leven zo veel mogelijk als thuis", zegt Simonne Woestenborghs (N-VA), OCMW-voorzitter in Beerse.

Het hele project kostte het OCMW in totaal 1,8 miljoen euro. Op zondag 10 september organiseert het woonzorgcentrum van 10u tot 18u een open dag met rondleidingen in de Orchidee.