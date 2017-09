De Omnibus trapt Tielen Muziekdorp af met eigen lied

De eerste schooldag stond in De Omnibus in Tielendorp volledig in het teken van muziek. De 313 leerlingen mochten op de speelplaats de aftrap geven van het project Tielen Muziekdorp. De kinderen vertolkten samen voor alle ouders en grootouders het gloednieuwe schoollied. "Tielen staat gelijk met muziek en we wilden al langer een eigen schoollied maken", zegt Christel Verstappen, directeur van De Omnibus. "Een werkgroep heeft het eigentijdse en hippe lied gemaakt, dat op cd is uitgebracht. Enkele juffen zongen het lied in de studio Radiowaka in Tielen in. Het is de bedoeling om het lied geregeld te vertolken, bij evenementen of tijdens de middag."

Nog tot en met 2 september 2018 speelt Tielen zijn identiteit als heus muziekdorp uit met meer dan 50 muzikale evenementen, zoals pop-up optredens, een muziekgriezeltocht of muzikaal tafelen.

Meer info: http://www.kasterlee.be/tielenmuziekdorp