Demowoning focust op aanpasbaar (ver)bouwen

De hoogte van het aanrecht in een keuken is een van de aandachtspunten in de demowoning aanpasbaar (ver)bouwen in Vosselaar. Foto: RR

Vosselaar - In de Glazenstraat van het gemeentehuis in Vosselaar staat vanaf zaterdag 2 september een demowoning 'aanpasbaar (ver)bouwen' opgesteld.

In de demowoning 'aanpasbaar (ver)bouwen’ kan iedereen allerlei tips krijgen over hoe je een woning optimaal kan bouwen verbouwen met het oog op de toekomst. De hoogte van stopcontacten, aanrecht en keukentoestellen en voldoende brede gangen en deuren zijn enkele aandachtspunten. "Je huidige gezinssituatie kan plots wijzigen. Je wordt ouder, je kan ziek worden of een ongeluk krijgen", luidt het bij de stadsregio Turnhout, de initiatiefnemer van het project. "Deze demowoning laat je stilstaan hoe je op een eenvoudige manier je woning op voorhand aanpasbaar kan maken zodat je later niet hoeft te verhuizen."

De demowoning is van zaterdag 2 september tot dinsdag 12 september gratis te bezoeken in de Glazenstraat van het gemeentehuis tijdens de openingsuren van het gemeentehuis en bib.

Op dinsdag 5 september om 14u en om 19.30u organiseert de Stadsregio twee infomomenten in zaal Reynaert in Vosselaar over aanpasbaar (ver)bouwen met aansluitend een rondleiding in de demowoning.