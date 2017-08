Harmonie speelt rond de kiosk

Lille - De koninklijke harmonie De Vriendenkring uit Gierle (Lille) speelt vandaag, zaterdag, het nieuwe muziekjaar in met het concert Rond de kiosk.

Harmonie De Vriendenkring wuift vandaag de vakantie feestelijk uit met een concert op de kiosk aan De Schuur in het centrum van Gierle. De eerste noten worden om 15.30u gespeeld door de Kemp’ner musikanten. Daarna is het de beurt aan Just for Fun , het dweilorkest van Tielen, harmonie De Vriendenkring uit Gierle en een optreden van de koninklijke fanfare Vermaak en Kunst uit Lille.



Het avondvullend programma gaat om 20.30u van start met een optreden van de zeskoppige band Clique Nostalgique. Zij dompelen iedereen onder in de muziek van de jaren ’70, ’80, ’90 en de nillies. De toegang is gratis.