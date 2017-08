Nok-out brengt comedy en optredens

Vosselaar - De omgeving van de gemeentehal in Vosselaar is dit weekend opnieuw het decor voor het gratis festival Nok-out.

Jeugdhuis De Nok en het gemeentebestuur van Vosselaar pakken vandaag, vrijdag, en morgen, zaterdag, uit met het Nok-Out festival in en rond de gemeentehal.

Dat gaat vandaag gepaard met een comedy night met optredens van Jens Dendoncker en Jeron Dewulf. De toegangsprijs voor de comedy-optredens bedraagt 13 euro.

De hoogdag van Nok-Out vindt zaterdag plaats met om 14u een kindernamiddag aan de gemeentehal. "Op het podium spelen zaterdagnamiddag de Jeuk Live Band, Time to Dance en Kids on the Dancefloor. Daarnaast komt een grimeur de gezichtjes opfleuren, staan er springkastelen en is er allerlei gratis animatie", zegt Wannes Sas van Nok-Out. Zaterdagavond vinden optredens van onder meer Kevlar Bullet Proof, Black Leather Jacket en The 5 AM plaats in de hal. http://www.nok-out.be