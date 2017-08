Summerjam verwelkomt Katastroof en Abba Gold

Beerse - Met de komst Balthazar Boma, Abba Gold en Katastroof naar het Kerkplein in Beerse biedt het programma van Summerjam dit weekend voor elk wat wils.

Het gratis festival Summerjam heeft voor de zeventiende keer zijn tenten op het Kerkplein in Beerse opgesteld. Nog tot en met zondag staat het dorpsplein in Beerse volledig in het teken van aangename optredens, drank -en eetkraampjes en een uitstekende sfeer. Summerjam ging donderdagavond al van start met een Indian Summer Quiz.

Vandaag, vrijdag, kunnen linedancers in de tent 's namiddags hun hartje ophalen. "Vrijdag om 19u start de variété-avond met optredens van onze eigen lokale accordeonclub gevolgd door Fargo en Co, een mix van rock-'n-roll en country", zegt organisator Pieter Eyckens. "Balthazar Boma zakt daarna met zijn Boma on the Rocks af naar Beerse. Fair Play brengt de sfeer erin tot de vroege uurtjes."

Zaterdag 26 augustus wordt het Kerkplein vanaf 20u omgetoverd in een waar festivalterrein met optredens van Katastroof en van Abba Gold als klap op de vuurpijl. "Wie Abba hoort, denkt aan hits zoals Waterloo en Mama Mia. Al deze nummers passeren de revue", legt Pieter Eyckens uit. "De artiesten van Abba Gold zijn geselecteerd uit de internationale musical die verschillende jaren in Londen gelopen heeft." Dit jaar staat er zaterdag een echt zomers loungeterras met hapjes en dranken centraal.

Summerjam verwelkomt zondagochtend de deelnemers aan de Schakel met koffie. Vanaf 13u stromen de gezinnen met kinderen toe op het zomers terras. Briezzz, de band met bewoners van Het Gielsbos, staat op het podium en barbecueploeg The Smoking Devils serveert hapjes. Er staan ook springkastelen en waterglijbanen. Summerjam werkt dit jaar samen met de sportdienst van Beerse om de kinderen zo veel mogelijk te laten bewegen. http://www.summerjambeerse.com