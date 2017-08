Dieven richten ravage aan in sportcentrum Balsakker, enkele dagen voor officiële opening

Lille - Dieven hebben enkele dagen voor de officiële opening een ravage aangericht in het vernieuwde sportcentrum Balsakker in Lille. Ze vernielden dinsdagnacht acht deuren en stalen uit de cafetaria drie tv-toestellen.

De inbraak is een domper op de feestvreugde maar de inhuldiging van de vernieuwde sporthal op Balsakker gaat dit weekend toch gewoon door.

De daders drongen in de nacht van dinsdag op woensdag het sportcentrum binnen via een nooddeur. Ze vernielden in totaal zeven binnendeuren en haalden het wisselgeld uit de brandkast van de sportdienst. In de cafetaria op de eerste verdieping trokken de daders drie gloednieuwe tv-toestellen uit de muur. De inbrekers hebben met een klein vat bier ook een binnendeur van de cafetaria ingebeukt. "De tv's, in totaal 3.196 euro waard, hingen met beugels vast en zijn uit de muur getrokken", zegt Walter Moens, die samen met zijn vrouw Karin de cafetaria uitbaat. "Vorige week was er hier al een inbraak en hebben ze een beamer en sterke drank gestolen."

De politie kwam ter plaatse en onderzoekt de inbraak in het sportcentrum. Zondag 27 augustus is het publiek van 13u tot 17u welkom voor de officiële opening.