Nieuw sportcentrum Balsakker opent deuren

Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) van Lille investeerde 2,5 miljoen euro in de uitbreiding en vernieuwing van de sporthal op Balsakker in Lille. De werkzaamheden gingen in september 2016 van start en zijn zopas afgerond.

"De bestaande hal is volledig behouden, maar de vloer werd opgeschuurd en kreeg nieuwe lijnen. De kleedkamers werden gerenoveerd en de cafetaria is verhuisd naar de eerste verdieping", zegt sportfunctionaris Wim Bosschaerts. "De nieuwe multifunctionele sportzaal heeft een oppervlakte van 32 op 28 meter. Door de vrije hoogte van 11 meter is de zaal onder meer geschikt voor ritmische gymnastiek, trampolinespringen en volleybal op een hoog niveau."

Het nieuwe sportcentrum kreeg ook een gloednieuwe mattenzaal voor gevechtssporten, een danszaal, zes extra kleedkamers en een tribune voor supporters.

De gemeente Lille nodigt iedereen uit op de officiële opening van het sportcentrum op zondag 27 augustus. Van 13u tot 17u geven allerlei Lilse sportclubs demonstraties.