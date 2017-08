Lil Kleine vervangt Baba Yega op Worstenfeesten

Lil Kleine treedt vanavond op de Worstenfeesten in Vlimmeren op in de plaats van de dansgroep Baba Yega. Foto: RR

Beerse - Dansgroep Baba Yega heeft in extremis afgezegd voor het optreden op de Worstenfeesten in Vlimmeren (Beerse) vanavond. De organisatie kon in de plaats de Nederlander Lil Kleine strikken.

Het optreden van de mysterieuze formatie Baba Yega op de Worst Night van zondagavond op de Vlimmerse Worstenfeesten kan helaas niet doorgaan. "De Baba's hebben een grote buitenlandse verplichting. Ze nemen deel aan een tv-show voor een miljoenenpubliek en zijn heel ver geraakt in deze wedstrijd", luidt het bij de organistie van de Worstenfeesten. "En ook al vinden wij hun afzegging heel spijtig ,toch gunnen we deze kerels deze mega-kans."

De organisatoren zochten in allerijl naar een waardige vervanger en kwamen uiteindelijk terecht bij de Nederlandse artiest Lil Kleine, vooral bekend van de grote hit Drank & drugs. Lil Kleine staat zondag vanaf 20.30u op het podium, waarna landgenoot Gers Pardoel en Cookies and Cream de Worstenfeesten mogen afsluiten.

Zondagnamiddag staat nog in het teken van de 62ste Grote Kleinvelokeskoers.