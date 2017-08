OCMW-raadslid stapt voor Kinderkankerdag

Beerse - OCMW-raadslid Bart Smans (N-VA) uit Vlimmeren (Beerse) stapte de Dodentocht uit en zorgde er mee voor dat er 8.238,55 euro werd ingezameld voor de Nationale Kinderkankerdag.

Samen met zeven andere jongeren van jong N-VA Vlaanderen nam Bart Smans, OCMW-raadslid in Beerse en zoon van burgemeester Marc Smans, deel aan de Dodentocht in Bornem. Voor deze uitdaging liet hij zich sponsoren per kilometer. Het goede doel is de jaarlijkse familiedag van de Nationale Kinderkankerdag vzw op zondag 1 oktober in dierenpark Planckendael in Muizen (Mechelen).

Intussen raakte bekend dat de sponsortocht in totaal 8.238,55 euro in het laatje bracht voor de Nationale Kinderkankerdag. “Het doet wat met je om zo’n prijs op je hoofd te hebben. Je beseft bij elke stap wat je kunt bijdragen", reageert Bart Smans. "Ik denk dat het er ons ook heeft doorgetrokken. We wisten waar we het voor deden."Uiteindelijk stapten zes van de acht jongeren de tocht uit.