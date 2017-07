Politie zoekt eigenaar damhert

In de buurt van Beulk en de Pulsebaan in Wechelderzande zou een damhert loslopen. Foto: RR

Lille - De politie is op zoek naar de eigenaar van een damhert dat al een tijd los loopt in de buurt van de Pulsebaan in Wechelderzande (Lille).

Bewoners van Beulk en de Pulsebaan in Wechelderzande hebben de voorbije dagen geregeld een loslopend damhert gespot. De politie is al enkele keren ter plaatse geweest om het dier te vangen maar dat is nog niet gelukt.

Volgens getuigen gaat het om een volwassen dier met een groot gewei. De eigenaar van het damhert mag zich melden bij de politiepost in Lille, 014.88.20.70