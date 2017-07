Nieuwe verkavelingen krijgen speeltuigen

Het schepencollege van Beerse keurde de aankoop van speeltoestellen in enkele verkavelingen in de gemeente goed. Foto: RR

Beerse - Het schepencollege van Beerse keurde de aankoop van een aantal speeltoestellen goed in enkele nieuwe verkavelingen.

De verkavelingen aan Akkerdries, Dokter Paul Janssenstraat, Avondrood en Krommenhof krijgen nieuwe speeltoestellen. Het schepencollege van Beerse zette hiervoor het licht op groen.

"De laatste jaren zijn er heel wat nieuwe verkavelingen bijgekomen in Beerse en Vlimmeren. Heel wat jonge gezinnen hebben een nieuwe stek gevonden in deze verkavelingen", zegt schepen van Openbare Werken Dirk Proost (BEERSEplus). "De inrichting van een speelpleintje is een belangrijke stap om de samenhang in een wijk te vergroten."