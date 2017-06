Gemeentehuis sluit 's namiddags

Tijdens de zomervakantie is het gemeentehuis in Vosselaar 's namiddags gesloten. Foto: RR

Vosselaar - Het gemeentehuis en het OCMW in Vosselaar sluit in juli en augustus de deuren in de namiddag.

Tijdens de zomervakantie gelden er andere openingsuren voor het gemeentehuis en de diensten van het OCMW op Cingel in Vosselaar. Van maandag tot en met vrijdag is het gemeentehuis enkel toegankelijk van 9u tot 12u en op maandag van 18u tot 20u. Inwoners kunnen nog altijd wel een afspraak maken met de betrokken dienst, ook in de namiddag.

Het sportcentrum Diepvenneke sluit de deuren van vrijdagavond 7 juli tot en met zondag 30 juli. De bibliotheek is dan weer dicht van maandag 17 juli tot en met zondag 30 juli.