Beerse - De koppels uit Beerse die 50, 60 en 65 jaar getrouwd zijn, kregen in zaal De Pegger in Vlimmeren een huldiging van het gemeentebestuur. Het ging om 15 gouden koppels, drie echtparen die 60 jaar samen zijn en 1 koppel dat 65 jaar getrouwd is. 2 koppels die hun gouden jubileum vieren, konden er helaas om gezondheidsredenen niet bij zijn. Er waren in totaal 77 jubilarissen en familieleden uit Beerse en Vlimmeren aanwezig op de viering.