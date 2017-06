Zomerbar opent weer de deuren

Schepen van Cultuur Stefan Poortmans zit in de zomerbar van Beerse, die vanaf woensdag opnieuw open is. Foto: Bart Van den Langenbergh

Beerse - De zomerbar in Beerse opent vandaag, woensdag 14 juni, weer de deuren. De hele zomer lang baten erkende verenigingen uit Beerse de bar aan Brug 5 van het kanaal Dessel-Schoten uit. In tegenstelling tot vorig jaar gaat de zomerbar niet meer elke week open.

De Fit Bikers bijten vandaag, woensdag, de spits af in de Zomerbar aan de Vaart. Op vrijdag 16 juni is het de beurt aan KFC Lentezon, op zaterdag 17 juni baat CM de bar uit en op zondag 18 juni staan de leden van het Bevrijdingscomité Den Hout Noord en Den Hout Noord achter de toog. Tot 3 september kan iedereen komen genieten van een drankje op het terras van de zomerbar achter 't Heilaar in Beerse.

In tegenstelling tot vorig jaar is de zomerbar niet meer constant open maar wel om de twee weken. "De zomerbar is zo tussen 14 juni en begin september in totaal 28 dagen open”, zegt Stefan Poortmans(BEERSEplus), schepen van ­Cultuur, in Beerse. “Alleen erkende verenigingen uit Beerse kunnen dit jaar de bar uitbaten op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag, en dit om de twee weken.” Er hebben zich in totaal 26 verenigingen aangeboden om telkens een dag drank en hapjes te verkopen in de zomerbar.