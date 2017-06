Sint-Sebastiaansgilde houdt driejaarlijkse koningsschieting

Lille - De Sint-Sebastiaansgilde van Gierle (Lille) pakt vandaag, zondag 11 juni, uit met de driejaarlijkse koningsschieting. De gildeleden schieten aan het sportcentrum Poeyelheide in Gierle met pijl en boog naar een hout vogel op een staande wip van 20 meter hoog.

De Sint-Sebastiaansgilde van Gierle knoopt vandaag, zondag, met de driejaarlijkse koningsschieting aan met een eeuwenoude traditie.

Eerst gaan de gildeleden in stoet vanuit het dorpscentrum naar de Poeyelhei, waar ze omstreeks 13.30u aankomen. "In hun fraaie klederdracht stappen de gildeleden driemaal rond de wip. Het reglement wordt voorgelezen en de ereschoten worden gelost door de genodigden, gevolgd door 3 schoten van de hoofdman", zegt Luc Van de Weerd, griffier van de Sint-Sebastiaansgilde. "Dan is het tijd voor het ernstige werk. De uittredende koning krijgt 3 voorschoten. Daarna kunnen alle gildebroeders én -zusters een gooi naar de titel doen. Door een wijziging in hun reglement zijn alle functies toegankelijk gesteld voor mannen en vrouwen. Een gildezuster kan vanaf nu koningin van de gilde worden."

Toeschouwers zijn welkom om het evenement bij te wonen.