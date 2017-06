Wechelse wegen krijgen nieuwe asfalt

Enkele wegen in Wechelderzande krijgen vanaf woensdag een nieuwe laag asfalt. Foto: RR

Lille - De Begonialaan, Boonhof en Tulpenlaan in Wechelderzande (Lille) krijgen vanaf woensdag 7 juni een nieuwe laag asfalt.

De firma Deckx voert vanaf woensdag asfalteringswerken uit in de Begonialaan, Boonhof en Tulpenlaan in Wechelderzande. De arbeiders zijn vermoedelijk vijf werkdagen aan de slag.

Deze werken kaderen in het jaarlijkse onderhoudsprogramma van de asfaltwegen in de gemeente Lille. De bestaande asfaltlaag wordt afgefreesd en vervangen door een volledig nieuw wegdek. Tijdens de duur van de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk. De gemeente vraagt aan de bewoners om de auto's tijdens de asfalteringswerken buiten de werfzone te plaatsen.