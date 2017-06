Proefopstelling weert sluipverkeer

Beerse - In de wijk 't Suydt in Beerse geldt vanaf maandag 12 juni een nieuwe proefopstelling tegen het sluipverkeer.

In de woonwijk ‘t Suydt in Beerse geldt vanaf maandag 12 juni een proefopstelling voor zes maanden. Die maatregel is bedoeld om het sluipverkeer van en naar de industriezone Beerse-Zuid uit de verkaveling te houden.

Het eenrichtingsverkeer in de Taxandria­laan tussen de kruispunten met Koningslaan en Gierleseweg, in de richting van de Gierleseweg, wordt behouden. In de Toekomstlaan komt eenrichtingsverkeer tussen de Dageraadlaan en de Zenitlaan, in de richting van de Dageraadlaan. De gemeente sluit ook de Torenlaan aan de Zenitlaan af.