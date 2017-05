Lilse bib doet mee aan voorleesnamiddag

In de bibliotheek in Lille vindt woensdag een voorleesnamiddag over kinderrechten plaats. Foto: RR

Lille - De bibliotheek in Lille doet vandaag, woensdag 31 mei, mee aan de nationale voorleesnamiddag over kinderrechten.

In veel Vlaamse bibliotheken vindt vandaag een nationale voorleesnamiddag over kinderrechten plaats. In de bibliotheek in de Kerkstraat staat voorlezen ook centraal.

Daar wordt voorgelezen uit Obi en Odette van Emy Geyskens en Kolet Janssens en uit Verhalen uit de boomhut, een verzameling van de beste inzendingen voor de schrijfwedstrijd van Taalbende. Kinderen vanaf 4 jaar zijn welkom om 14u en om 14.30u.

Het voorleesmoment duurt een halfuurtje, is gratis en je hoeft er niet voor in te schrijven.