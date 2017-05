Vosselaar gaat in zee met zwemschool 't H2O'tje

Sportschepen Marc Soontjens (CD&V) uit Vosselaar (tweede van links) slaat de handen in mekaar met de gemeente Beerse in het zwembad 't Beerke. Vosselaar sloot een overeenkomst met Beerse voor de zwemschool. Foto: RR

Beerse / Vosselaar - De gemeente Vosselaar sloot maandag een overeenkomst met buurgemeente Beerse als bevoorrechte partner voor de zwemschool 't H2O'tje.

Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Vosselaar keurde een overeenkomst met de gemeente Beerse goed waarbij het bestaande partnerschap voor het schoolzwemmen wordt uitgebreid met zwemschool ’t H2O ‘tje in Beerse. Die overeenkomst werd maandag door de schepenen van Sport van beide gemeenten officieel ondertekend en geldt vanaf 1 september voor de duur van 1 jaar.

"Vosselaarse inwoners krijgen dan evenveel kansen om in te schrijven op het aanbod van de zwemschool in Beerse als de inwoners van Beerse zelf, en aan dezelfde tarieven", zegt Hans Cornelis (N-VA), schepen van Sport in Beerse. "Ook de gemeenten Lille, Rijkevorsel en Malle gingen eerder al een overeenkomst aan met Beerse. Het gemeentelijk zwembad van Beerse evolueert zo stilaan naar een intergemeentelijk zwembad."