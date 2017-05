Zanzibal viert verjaardag in stijl

Lille - Het festival Zanzibal pakte zaterdagavond uit met een geslaagde twintigste editie. De bezoekers genoten aan de scoutslokalen in Lille van optredens in een gezellige omgeving.

Zanzibal bestaat al sinds 1997 en streek zaterdag neer aan de scoutslokalen in de Boskapelstraat in Lille, de plaats waar het 20 jaar geleden allemaal begon. Bij ideale weersomstandigheden genoten de festivalgangers van gratis optredens van Boomer String Quartet, de Antwerpse chansonnier Ed Kooyman, Little Kim & the Alley Apple 3, Antwerp Deadheadz, Papaver en The Father, the Son and the Holy Simon. De Amsterdamse deejay Jasper Weeda maakte er op het einde nog een dansfeest in openlucht van.