Afscheid van derde Blue Lady: "Moeke, hier staan we dan, helemaal verloren"

Kasterlee / Retie - In de Sint-Martinuskerk in Retie vond woensdagochtend de uitvaart plaats van Paula Heymans (75). Zij is het derde slachtoffer van het ongeval in Kasterlee met de fietsgroep Blue Ladies uit Retie.

Na de uitvaart van Jet Jansen (76) zaterdag en Suzie Paulussen (65) maandag, namen tientallen familieleden en vrienden woensdag afscheid van Paula Heymans. De fietsster werd net als de twee andere slachtoffers van de Blue Lady's uit Retie op maandag 15 mei op de Turnhoutsebaan in Kasterlee aangereden door een auto. De 75-jarige weduwe overleed twee dagen na het ongeval in het ziekenhuis.

Een delegatie van de Blue Ladies zat met blauwe jassen aan samen in de kerk van Retie. "Moe, moeke, hier staan we dan, dwaas en helemaal verloren. Maandag ben je vertrokken voor een leuke fietstocht en nu kom je nooit meer thuis. Hoe hard kan het leven zijn", luidde een pakkende tekst van de familie.