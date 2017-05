Vissen krijgen vrije doorgang op de Aa

Lille / Vorselaar / Kasterlee - De nieuwe visdoorgang op de rivier de Aa in Poederlee (Lille) is opengesteld. Vissen kunnen hierdoor vlotter stroomopwaarts zwemmen om hun paaiplaatsen te bereiken. Er komen ook in Tielen (Kasterlee) en Vorselaar vistrappen.

Er stroomt sinds begin deze week water door de nieuwe vispassage of visdoorgang langs de Aa aan de stuw ter hoogte van de Ouden Hofberg, in het gebied Den Haert, in Poederlee. Op de linkeroever heeft een aannemer een geul van ongeveer 300 meter uitgegraven langs een oude bedding van de Aa. Door die grote lengte kan het verval op een natuurlijke manier worden opgevangen en is een echte vistrap daar niet nodig.

"De Aa is een belangrijke verbinding tussen de Kleine Nete en enkele ecologisch waardevolle bovenlopen zoals de Visbeek en de Bosbeek", zegt Marc Florus van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de opdrachtgever van het project. "Door de aanleg van de visdoorgangen krijgen zeldzame beekvissen als het bermpje, de rivierdonderpad, de kleine modderkruiper, de kopvoorn en de serpeling verdere herstelkansen.” Nu worden de vissen op de Aa opgehouden door vier stuwen waardoor ze niet vrij kunnen bewegen.

Naast de visdoorgang in Poederlee komen er ook nog drie andere, echte vistrappen op de Aa aan Landekes en de watermolen in Tielen (Kasterlee) en aan de stuw in Vorselaar. De werkzaamheden in Tielen zijn al gestart. Na de zomer start de aannemer ook in Vorselaar.