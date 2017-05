500 oud-studenten verzamelen op reünie lerarenopleiding

Ruim 500 oud-studenten van de lerarenopleiding brengen tijdens het after work-event in de campus van Thomas More in Turnhout een toost uit. Foto: RR

Turnhout - De lerarenopleiding van de hogeschool Thomas More in Turnhout kan terugblikken op een succesvol after work-event. Ruim 500 oud-studenten namen deel aan deze reünie.

In juni is het 100 jaar geleden dat de eerste leerkrachten lager onderwijs in Turnhout afstudeerden en hun weg vonden naar de Kempense scholen. De lerarenopleiding van Thomas More pakte daarom uit met een eerste after work-event op de campus in Turnhout. Meer dan 500 oud-studenten van de lerarenopleiding van Thomas More, KHK en Heilig Graf waren present op deze feestelijke en geslaagde avond.