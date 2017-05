Extra maatregelen moeten verkeerschaos indijken

Turnhout / Lille / Beerse - Om verdere verkeerschaos aan de op- en afrit Turnhout-Centrum van de E34 te vermijden, krijgen automobilisten de raad om al in Lille de autoweg te verlaten. De lokale wegen in Turnhout waren maandag helemaal verzadigd.

De fasewissel van de werkzaamheden op de E34 tussen Lille en Turnhout bracht maandag de verwachte verkeerschaos met zich mee in de buurt van het op- en afrittencomplex 24 in Turnhout-Centrum. Door de plaatsing van verkeerslichten pal op de brug van de E34 moest het verkeer richting Kasterlee al file rijden vanop de Turnhoutse Ring. Ook de Everdongenlaan raakte maandag een tijd overbelast.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de lokale politie en het stadsbestuur van Turnhout namen maandag na een eerste evaluatie enkele bijkomende maatregelen. “We plaatsen bijkomende signalisatie voor het op- en afrittencomplex 21 in Lille om aan te geven dat bestuurders richting Nederland daar ook de E34 kunnen verlaten”, zegt Jef Schoenmaekers van AWV. “Het verkeer uit de richting van Nederland krijgt voor de afrit Turnhout-Centrum een bijkomende rijstrook op de pechstrook.”

De regeling van verkeerslichten op de brug blijft voorlopig ongewijzigd. Enkele politieagenten zijn daar ook aanwezig om de doorstroming van het verkeer mee in goede banen te leiden. Over enkele dagen moet blijken of er nog bijkomende verbeteringen nodig zijn. De politie hoopt ook dat veel automobilisten het zwarte punt aan de E34 in Turnhout-Centrum zo veel mogelijk mijden. De werkzaamheden op de E34 duren nog tot half juli.