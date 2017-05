Anderstalige nieuwkomers krijgen welkomspel

Turnhout - Kinderen die vanuit een ander land in een Turnhoutse lagere school terechtkomen, kunnen voortaan het Welkomspel spelen. Dit bordspel is ontwikkeld door de lerarenopleiding van Thomas More en speelkaartenbedrijf Cartamundi.

Voor anderstalige nieuwkomers is het vaak een hele opgave om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen, het grote schoolgebouw te verkennen of om te weten dat een schooldag is ingedeeld in lesuren, speeltijden en een middagpauze. De leraren­opleiding van de hogeschool ­Thomas More en speelkaarten­bedrijf Cartamundi in Turnhout reiken met het Welkomspel een hulpmiddel aan voor deze kinderen. Het gloednieuwe bordspel helpt de nieuwkomers al spelenderwijs op weg in de school en met allerlei zaken die daarmee te maken hebben.

"Vier studenten van het vak Innovaties in Onderwijs brachten met een bevraging de behoeften in kaart. Medewerkers van ­Cartamundi leidden de uitwerking en layout van het spel en de productie ervan in goede banen”, zegt Daniëlle ­Schuurmans, ­docent bij Thomas More.

Cartamundi heeft het Welkomspel op vijftig exemplaren gemaakt. “Het gaat om een niet-commercieel project dat we gratis aan de scholen in Turnhout schenken”, schetst Bert Van Pelt, manager bij Cartamundi. “Als Kempense firma kunnen we een maatschappelijke taak vervullen in onze gemeenschap, Turnhout en omgeving. We zijn trots dat we via een bordspel kinderen op weg helpen met hun integratie.”