Boskaart veroorzaakt onrust bij Lillenaren

Lille - De kaart over de waardevolle bossen veroorzaakt ook in Lille heel wat ongerustheid bij eigenaars van gronden. Het gemeentebestuur en ook de fractie N-VA willen hierover de inwoners informeren.

Het gemeentebestuur van Lille informeert de inwoners over de intussen beruchte boskaart van de Vlaamse regering. Lille staat op de tweede plaats in Vlaanderen met 337 waardevolle bosfragmenten. Dat veroorzaakt heel wat onrust bij eigenaars van bouwgronden die plots op de kaart staan.

“We sturen alle eigenaars van de betrokken percelen een brief met meer info over welke stappen ze kunnen ondernemen en verwijzen hen ook door naar het gemeentehuis”, zegt burgemeester Paul Diels (CD&V).

De N-VA-fractie van Lille organiseert op vrijdag 2 juni om 20u zelf een informatiemoment in het parochiecentrum De Zandfluiter in Wechelderzande. "Wij staan achter de bescherming van de waardevolste bossen die niet officieel zijn ingekleurd als natuurgebied of bosgebied”, zegt fractieleider Marleen Peeters (N-VA). “Maar de fouten in de kaart die de extra bossen aanduidt, moeten er wel uit. Bovendien moeten alle betrokken burgers weten dat ze bezwaar kunnen indienen als ze vinden dat hun perceel onterecht op de kaart is terechtgekomen.”