Het Gevolg strijkt neer op Eksterheide

Beerse / Turnhout - Theaterwerkplaats Het Gevolg blijft niet bij de pakken zitten na de tijdelijke sluiting van de theaterzaal in de Otterstraat in Turnhout. In het natuurgebied Eksterheide in Beerse pakt Het Gevolg vanaf half augustus uit met de voorstelling Verzet, Eksterheide ademt.

Door een instabiele achtergevel is de theaterzaal van Het Gevolg in Turnhout voorlopig gesloten. De sluiting van de zaal in Turnhout belet Het Gevolg niet om door te gaan met de lopende projecten. Vanaf half augustus pakt Het Gevolg in het natuurgebied Eksterheide in Beerse uit met voorstellingen van Verzet, Eksterheide ademt. Samen met Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) tovert Het Gevolg een oud hoevecomplex op Eksterheide om tot een nieuw sociaal-artistiek centrum waar maatschappelijk kwetsbare mensen kansen krijgen.

De première van de nieuwe voorstelling Verzet, Eksterheide ademt vindt plaats op woensdag 16 augustus. Tot en met 26 augustus spelen de acteurs een achttal voorstellingen vanuit de hoevegebouwen. De tribune voor telkens 150 toeschouwers staat buiten opgesteld. "Ongeveer 16 acteurs, mensen die in armoede leven en jongeren uit het asielcentrum, vertellen dan hun verhaal", schetst Stefan Perceval van Het Gevolg. "De titel van het stuk verwijst naar het verzet tegen de armoede. Ook op het platteland is er nogal wat armoede. En Eksterheide was tijdens de Tweede Wereldoorlog een plaats waar het verzet actief was en was een gebied dat moeilijk in te nemen was."