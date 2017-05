OCMW verhoogt budget voor arbeidstraject

Beerse - Het OCMW van Beerse heeft het budget verhoogd met 46.000 euro om mensen met een leefloon te begeleiden naar de arbeidsmarkt.

Voor een begeleidingstraject voor mensen met een leefloon heeft het OCMW van Beerse via een budgetwijziging 46.000 euro extra vrijgemaakt.

"In 2013 stroomde er 1 persoon door naar werkbegeleiding”, zegt OCMW-raadslid Bart Smans (N-VA). "Door de jaren heen werd dit telkens opgebouwd en in de budgetten voor 2017 was voorzien om 6 mensen op deze manier naar werk te begeleiden.” Bij de begrotingscontrole bleek dat door de overschotten op de jaarrekeningen een extra budget kan worden vrijgemaakt. "Zo kan het aantal begeleidingen van 6 naar 11 worden opgetrokken zonder dat de gemeentelijke bijdrage naar het OCMW moet stijgen", meent Bart Smans.

Via het begeleidingstraject kunnen mensen met een leefloon ervaring opdoen door een periode te werken bij bijvoorbeeld het Web, in een school of in de bibliotheek om daarna door te stromen naar de private arbeidsmarkt.