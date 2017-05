Leerlingen Het Trapleerke lopen door de school

Lille - De gemeentelijke basisschool Het Trapleerke in Lille pakte zaterdag uit met een origineel schoolfeest. De school organiseerde een TrapTrail een loopwedstrijd door het schoolgebouw.

Het schoolfeest van het Trapleerke stond zaterdagnamiddag volledig in het teken van beweging. De school pakte uit met de TrapTrail, waarbij alle leerlingen door de school mochten lopen. "Met deze TrapTrail spelen we in op de populariteit van de ingerichte urban trails en hindernissenwedstrijden in gans Vlaanderen", zegt directeur Gie Mertens.

De opwarming van zowel de kleuters als de leerlingen van de lagere school gebeurde op een professionele maar ludieke manier door functional trainer Greet Van Opstal. De kleuters liepen daarna de MiniTrapTrail op de kleuterspeelplaats. De leerlingen van de lagere school startten in gemengde groepen van het eerste leerjaar tot en met het zesde leerjaar en legden samen een hinderissenparcours af. Alle kinderen liepen over speelplaats, langs de zolder, door gang en refter en over het springkasteel. Daarna werd het parcours ook opengesteld voor ouders en kinderen. De school sloot het feest af met de Sammy Pet-dans.