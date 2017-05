Werkzaamheden in Lille veroorzaken verkeershinder

Door werkzaamheden is vanaf maandag de Rechtestraat in Lille, tussen de Kerkstraat en de Tielenbaan, deels onderbroken. Foto: RR

Lille - Weggebruikers moeten van maandag 15 mei tot vrijdag 19 mei rekening houden met verkeershinder in de Rechtestraat in Lille.

Enkele nutsmaatschappijen voeren vanaf maandag werkzaamheden uit in de Rechtestraat, tussen de Kerkstraat en de Tielenbaan, in Lille. Omdat op dat korte traject een rijstrook is afgesloten, worden er verkeerslichten geplaatst en geldt er beurtelings verkeer.

Tijdens de werken is het niet mogelijk om vanuit de Kerkstraat en de Tielenbaan de Rechtestraat op te rijden. Vanuit de Rechtestraat kan u wel naar de Kerkstraat en de Tielenbaan rijden. Het gemeentebestuur verwacht volgende week ernstige verkeershinder in het centrum van Lille