Oudercomité BAB schenkt nieuw speeltoestel

Beerse - Dankzij het oudercomité van de gemeentelijke basisschool Albertstraat in Beerse (BAB) hebben de kinderen van de school een gloednieuw speeltoestel.

Het oudercomité van BAB organiseerde vrijdagnamiddag een feestelijke inhuldiging van een nieuw speeltoestel voor de kleuters van de gemeentelijke basisschool. Het gaat om een avontuurlijk speeltuig met touwen, balken en banden.

"Het speeltuig kostte ongeveer 6.000 euro. Dat geld is afkomstig van allerlei activiteiten van het oudercomité zoals een eetfestijn of een quiz", zegt Bart Bosch van het oudercomité. "Veel ouders weten niet altijd wat het oudercomité juist doet en waar de opbrengsten naartoe gaan. Met de inhuldiging van dit speeltuig voor de kleuters hopen we ook nieuwe ouders warm te maken voor het oudercomité."

Kinderen van de school bedankten het oudercomité met zelf geknutselde, kleurrijke hartjes.