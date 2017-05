Jani gaat ... naar Het Gielsbos

Lille - De bekende stylist Jani Kazaltzis heeft een weekje meegedraaid in het Gielsbos, het zorgcentrum voor personen met een beperking in Gierle (Lille). Het resultaat van zijn avontuur kunt u vanavond meebeleven tijdens Jani gaat... op Vier.

Voor Jani de bekendste stylist van Vlaanderen werd, waagde hij zich aan een opleiding in de sociale sector. Uiteindelijk bleek dat niets voor hem te zijn. Met een pak meer levenservaring wil hij nu toch opnieuw die specifieke wereld ontdekken. Jani trok in september van vorig jaar met een cameraploeg naar Het Gielsbos in Gierle, waar hij een weekje meedraaide als stagiair-opvoeder en zich bekommerde over enkele bijzondere bewoners.

Voor Het Gielsbos zelf was de aanwezigheid van Jani een aparte, maar positieve ervaring. “Jani heeft meegeholpen in de afdeling Vos 4, met bewoners met een hoog bekwaamheidsniveau, maar ook in de afdeling Rozendries 1, met mensen die veel zorg nodig hebben”, legt Roos Van Bruggen, communicatieverantwoordelijke bij Het Gielsbos uit. “Jani was die week elke dag hier tussen 8u en 17u. Het zijn voor hem toch wel vrij zware dagen geweest. Toen we de vraag kregen van Vier waren we eerst bezorgd of dit niet te sensationeel zou zijn. Maar dat is allemaal prima verlopen. Jani was heel open en warm en onderhield heel goede contacten met onze bewoners.”