Wereldwinkel krijgt nieuwe stek

Suzy Ceusters en Luc Guns staan in de nieuwe wereldwinkel op de Gasthuisstraat in Beerse. Foto: Bart Van den Langenbergh

Beerse - De Oxfam-Wereldwinkel van Beerse is verhuisd naar een nieuw pand in de Gasthuisstraat in Beerse. De verhuis gaat gepaard met een openingsweekend.

Een voormalige kledingwinkel in de Gasthuisstraat in Beerse kreeg een nieuwe invulling als Wereldwinkel van Oxfam. De winkel is verhuisd van de Schoolstraat naar een meer gunstigere ligging pal in het centrum. “De zaak is ook ruimer dan voordien zodat we onze producten ook beter kunnen presenteren”, zegt Luc Guns van de Wereldwinkel in Beerse. “Nu de winkel weer in het centrum ligt, kunnen we ook beter meedoen aan de braderie.”

De verhuis komt er ook op een moment dat Beerse al tien jaar de titel van Fairtradegemeente draagt. “In de jaren tachtig en negentig waren er al een eindejaarswinkel, een wekelijkse marktstand en klantenrondes aan huis. Uiteindelijk is dan in 1997 de eerste Wereldwinkel geopend in de Lindenlaan”, legt Luc Guns uit. De winkel in Beerse kan rekenen op zeventien vaste vrijwilligers. Iedereen is zaterdag 6 mei en zondag 7 mei welkom van 9u tot 17u tijdens het feestelijke openingsweekend van de winkel.