Priester Jef Goris overleden

Jef Goris was 36 jaar lang pastoor in Wechelderzande en ook geruime tijd in Poederlee. Foto: RR

Lille - Jef Goris, voormalig pastoor in Wechelderzande en Poederlee (Lille), is woensdagochtend in het ziekenhuis in Turnhout op 76-jarige leeftijd na een ziekte overleden.

Jef Goris, die geboren is in Gierle, werd in 1965 tot priester gewijd. Hij was als onderpastoor eerst negen jaar in Herenthout en daarna zes jaar in Merksplas aan de slag. Sinds 1980 was hij pastoor in Wechelderzande en in 1994 kreeg hij ook de parochie van Poederlee onder zijn hoede.

In 2015 vierden beide parochies nog zijn gouden priesterjubileum. Sinds september 2016 was hij met pensioen. De uitvaartplechtigheid van Jef Goris vindt plaats op woensdag 10 mei om 10u in de Sint-Amelbergakerk in Wechelderzande. In dezelfde kerk vindt op dinsdag 9 mei om 19u een gebedswake plaats.