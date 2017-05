Chris Schoenmakers komt terug als schepen

Vosselaar - Chris Schoenmakers (CD&V) doet na een afwezigheid door een ziekte donderdag zijn herintrede in de gemeenteraad van Vosselaar. Hij legt daar ook de eed af als nieuwe schepen.

Op de gemeenteraad van donderdagavond 4 mei neemt Chris Schoenmakers zijn mandaat als gemeenteraadslid opnieuw op. Chris Schoenmakers lag in november van vorig jaar door een ziekte een tijd op intensieve zorgen in het ziekenhuis. Na zijn herstel en afwezigheid van enkele maanden is de zoon van oud-burgemeester, wijlen, Louis Schoenmakers klaar om een schepenambt op te nemen.

Hij zou normaal gezien in november 2016 de eed hebben afgelegd als opvolger van Marc Woestenborghs, maar zijn ziekte gooide roet in het eten. Luc Nuydens (CD&V) werd in december aangesteld als tijdelijke vervanger in de gemeenteraad voor Chris Schoenmakers. Nuydens (57) blijft toch voor de rest van de legislatuur zetelen in de raad. Hij neemt de plaats in van zijn partijgenoot Herman Lenaerts, die op zijn beurt zijn ontslag uit de raad heeft ingediend.