Nieuwe fase Vennestraat start met vertraging

Lille / Kasterlee - De aannemer start donderdag met vertraging aan de nieuwe fase van de werkzaamheden aan het fietspad in de Vennestraat in Gierle (Lille). Het hele project op de weg tussen Gierle en Tielen (Kasterlee) is pas na de bouwvakantie afgerond.

Het eerste deel van de heraanleg van het fietspad langs de Vennestraat in Gierle duurde langer dan verwacht. De aannemer ging eind januari al aan de slag in de straat tussen Gierle en Tielen.

"Door een strenge winter, de vele regen in maart en onvoorziene werken aan de boordstenen naast de rijweg, heeft de uitvoering van de eerste fase langer geduurd dan verwacht", klinkt het bij de technische dienst van de gemeente Lille.

Donderdag 4 mei start fase 1B van het project, met de aanleg van het fietspad aan de kant van de oneven huisnummers.

"De fase 1B zou voor het bouwverlof afgelopen moeten zijn, afhankelijk van de weersomstandigheden", denkt de gemeente. "Vermoedelijk zal de aannemer na het bouwverlof het kruispunt met Osseneersels (fase 2) uitvoeren, waarna het wegdek op grondgebied Lille een nieuwe asfaltlaag (fase 3) krijgt." Mogelijk worden fasen 2 en 3 gecombineerd uitgevoerd.

Tot de bouwvakantie blijft eenrichtingsverkeer richting Gierle gelden. Richting Tielen is er een wegomlegging via de Turnhoutsebaan in Gierle, de Veedijk in Turnhout en de Zevendonkseweg in Tielen. Tijdens het bouwverlof wordt de weg tussen Tielen en Gierle opengesteld in twee rijrichtingen.

Nadien, bij fasen 2 en 3, is de weg in beide richtingen afgesloten en geldt een wegomlegging in beide richtingen.