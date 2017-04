Zwemmers krijgen financiële tegemoetkoming

Het zwembad in Lille is al bijna vijf jaar gesloten. De gemeente geeft als compensatie aan de inwoners een financiële tegemoetkoming als ze in andere zwembaden gaan zwemmen. Foto: Bart Van den Langenbergh

Lille - Particuliere zwemmers uit Lille krijgen een tegemoetkoming van dertig procent op de aankoop van abonnementen en beurtenkaarten in de zwembaden van Beerse, Herentals en Turnhout.

De inwoners van Lille krijgen een tegemoetkoming omdat het zwembad in de Kerkstraat in Lille al sinds 2012 door ernstige mankementen gesloten is.

“Particuliere zwemmers uit Lille krijgen een premie van 30 procent van de betaalde kostprijs bij abonnementen en beurtenkaarten in de zwembaden van Beerse, Herentals en Turnhout. Dertig procent is ongeveer de extra kost die buitendorpse zwemmers moeten betalen in de zwembaden”, zegt Kris Breugelmans (CD&V), schepen van Sport, in Lille. “Eenmalige zwembeurten komen niet in aanmerking. De zwemmers krijgen ruimschoots de tijd om een betalingsbewijs in te dienen bij de sportdienst.”

De gemeente werkte eerder al een regeling uit voor de scholen om in Beerse en Herentals te gaan zwemmen. Een oplossing voor het zwembad in Lille is nog niet meteen voor morgen.

De fractie N-VA stelde op de gemeenteraad nog voor om een regeling met de betreffende zwembaden zelf uit te werken in plaats van dat aan de inwoners te vragen. Volgens het CD&V-schepencollege is zo'n regeling niet haalbaar.