350 jaar mastbomen staat centraal tijdens wandeling

Een wandeling in het Grotenhoutbos in Vosselaar op zondagnamiddag vestigt de aandacht op 350 jaar mastbomen. Foto: RR

Vosselaar - De Heemkundige Kring Adriaen Ghys organiseert in samenwerking met het Davidsfonds, vzw Toerisme en gemeente Vosselaar tijdens de Erfgoeddag van zondag 23 april een gezinswandeling in het Grotenhoutbos met als thema 350 jaar mastbomen.

Tijdens een rustige lentewandeling krijgen kinderen en volwassenen zondag een aantal opmerkelijke weetjes en verhalen te horen over de geschiedenis en het beheer van het Grotenhoutbos en over het leven van Adriaen Ghys. Boswachter Adriaen Ghys zaaide 350 jaar geleden voor het eerst de den in onze streek. Zo veranderde hij het uitzicht van de Kempen ingrijpend.

De wandeling start om 14u aan de horecazaak Roosekes Breem op De Breem in Vosselaar. Deelname aan de wandeling is gratis.